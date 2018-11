UEFA arestis kahe Läti klubi eurorahad

Spartak kaotas sel aastal Meistrite liiga 1. eelringis Belgradi Crvena Zvezdale ja kukkus Euroopa liigasse, kus esmalt saadi 2. eelringis jagu San Marino klubist La Fiorita ning kaotati järgmises ringis leedukate Marijampole Suduvale. Kokku pidi Spartak eurohooaja eest saama üle miljoni euro.

Ventspils alistas Euroopa liigas esmalt Albaania klubi Luftetari ja läks siis vastamisi tugeva Prantsuse klubiga Bordeaux, kellele kaotati kahe mängu kokkuvõttes 1:3.

"Ootame UEFA-lt lisainformatsiooni. Oleme rääkinud klubidega, kellel pole samuti aimu, mis lahti on. Tahame teada, kas see on tehniline möödalaskmine või midagi muud," ütles portaalile Sportacentrs.com Läti jalgpalliliidu peasekretär Edgars Pukinskis.

Sel hooajal lõpetas Ventspils Läti meistriliigas teisel ja Jurmala viiendal kohal, mullu oldi vastavalt neljas ja esimene.