UEFA alustas rahaga laiava PSG suhtes uurimist

Euroopa jalgpalliliit UEFA teatas oma kodulehel, et on alustanud ametlikku uurimist Pariis Saint-Germaini võimaliku rahalise ausa mängu reeglite rikkumise osas.

Prantsuse suurklubi on sel suvel kulutanud kolossaalseid summasid ründajate Neymari ja Kylian Mbappe ostmisele vastavalt FC Barcelonast ja AS Monacost. Esimene läks Katari šeikide omanduses olevale PSG-le maksma 222 miljonit eurot, teine liitus pariislastega esialgu laenulepingu alusel, kuid võib hiljem klubisse päriseks ostmise korral koos lisatasudega maksma minna 190 miljonit eurot.

Teates öeldakse, et UEFA finantskontrolli üksus kohtub eelolevatel kuudel regulaarselt, vaatamaks põhjalikult läbi PSG viimaste üleminekutega seotud dokumendid. Ühtegi kommentaari ei anta sellel teemal enne, kui uurimine pole lõppenud.

President Michel Platini ajal ellu kutsutud rahalise ausa mängu ehk Financial Fair Play (FFP) reeglid sätestavad, et Euroopa klubid ei või kulutada rohkem kui nad teenivad. PSG on seda reeglit juba 2014. aastal korra rikkunud ja selle eest karistada saanud.