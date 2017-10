Tottenhami endine boss: Sir Alex Ferguson vedas meid alt

Tottenham Hotspuri jalgpalliklubi endine juhatuse esimees Irving Scholar avalikustab verivärskes raamatus "White Hart Lane — The Spurs Glory Years" (White Hart Lane — Spursi kuulsad aastad), et ta jõudis 1984. aastal kokkuleppele Sir Alex Fergusoniga, kuid šotlane hüppas viimasel hetkel alt ära.

"Tõde on see, et ma rääkisin läbi Alex Fergusoniga. Mul olid temaga pikad ja põhjalikud läbirääkimised. Ütlesin talle, et ma olen väga vanamoodne ja minu jaoks on kõige tähtsam, et kui midagi on kokku lepitud ja selle osas kätt surutud, siis nii jääbki," rääkis Scholar ajalehes The Sun avaldatud raamatu peatükis.

"Seega me surusime kätt. Paraku, nagu te teate, ei pidanud ta sõna. Ta pole mulle kordagi öelnud, miks. Mul on oma teooria, kuid see pole enam tähtis. Ta jäi veel kaheks aastaks Aberdeeni," meenutas endine klubijuht.

Tottenham, kes oli 1984. aasta kevadel võitnud UEFA karikasarja, palkas toona omal soovil ametist lahkunud legendaarse Keith Burkinshaw asemele Peter Shreevesi, kes vallandati aga juba poolteist aastat hiljem.

1986. aastal sõlmis Ferguson lepingu Manchester Unitediga, kellega võitis järgneva 27 hooaja jooksul 13 Inglismaa meistritiitlit, viis FA karikat ja kaks Meistrite liiga tiitlit. Tottenham võitis sama aja jooksul vaid kolm kohalikku karikat.

Ferguson on varem tunnistanud, et loobus 1986. aastal Arsenali pakkumisest, eelistades Unitedit. Tottenhami huvist pole šotlane aga kunagi rääkinud.