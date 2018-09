Torino Juventuse aktsia püstitas uue rekordi

Juventuse aktsia hinnaks märgiti tänase päeva lõpuks 1,343 eurot, mis on 3,55% kõrgem kui eilne hind. Korraks oli täna aktsia väärtuseks ka 1,409 eurot, kirjutab football-italia.net.

Itaalia vutiportaal märgib, et viimase kuue kuuga on Juventuse aktsia tõusnud koguni 106,62%. Eriti suur hüpe on toimunud just suvekuudega, mil klubi ostis Madridi Realist Ronaldo 100 miljoni euro eest.

Juventuse aktsia seniseks rekordhinnaks oli 1,3247 eurot, mis pärines 2002. aasta jaanuarist.