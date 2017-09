TOP 6: Britid avaldasid põneva edetabeli Euroopa suurimatest väravaküttidest

Ajaleht Daily Star avaldas edetabeli Euroopa viie suurema jalgpalliliiga tänavuse kalendriaasta suurimate väravaküttide kohta. Pingerea koostamisel võeti seejuures aluseks mitte väravate üldarv, vaid see, mitme minuti tagant on jalgpallur sihile jõudnud.

Viie suurema liiga - Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa ja Prantsusmaa - kokkuvõttes on esikohal Barcelona täht Lionel Messi, kelle arvel on juba 34 väravat. Argentiinlane on skoori teinud keskmiselt iga 66,4 minuti järel.

TOP 6 edetabel:

1. Lionel Messi (Barcelona) 34 väravat; värav 66,4 minuti järel

2. Robert Lewandovski (Müncheni Bayern) 25 väravat, 76,7

3. Harry Kane (Tottenham) 23; 81,4

4. Alvaro Morata (Madridi Real/Chelsea) 13; 82,5

5. Radamel Falcao (Monaco) 21; 83,3

6. Dries Mertens (Napoli) 23; 84,4