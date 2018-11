Thierry Henry juhitud Monaco langes Prantsusmaal eelviimasele kohale

Arsenali ründelegendi juhendatud Monaco alistus eile Prantsusmaa jalgpalliliigas võõrsil Reimsile 0:1 ja langes turniiritabelis juba eelviimasele kohale. Monaco on suutnud 12 mänguga koguda vaid seitse punkti.

Reimsi võiduvärava lõi eile Mathieu Cafaro 24. minutil. Mõlemad meeskonnad lõpetasid kohtumise vähemuses - teise poolaja alguses sai punase kaardi kodumeeskonna mängumees Alaixys Romao, 70. minutil Monaco pallur Pele.

"Ma ei usu, et meeskond kardab kõrgliigast väljakukkumist, kuid mentaalselt on olukord kindlasti raske," sõnas Henry mängujärgsel pressikonverentsil. "Nagu ma varem olen öelnud, on laual endiselt väga palju punkte. Aga mõistagi peame neid kohe võitma hakkama, et vahe teistega liiga suureks ei läheks."

Prantsuse liiga suveräänne liider on kõik 12 mängu võitnud PSG. Tiitlikaitsja edestab teisel kohal asuvat Lille`i juba 11 silmaga.