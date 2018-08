Thierry Henry hakkab juhendama Prantsusmaa tippklubi?

Bordeaux praegune peatreener Gus Poyet sai klubilt nädalase juhendamiskeelu, kuna pärast võitu Mariupoli üle Euroopa liiga kohtumises esines ta meedias klubi aadressil kriitilise avaldusega.

Väljaanded Goal France ja L'Equipe on seda meelt, et vaevalt leppimist enam tuleb. Poyet peab lahkuma.

41-aastane Henry on alates 2016. aastast Belgia koondise abitreener. Mängijana veetis ta suurema osa oma karjäärist Londoni Arsenalis.

Bordeaux FC Girondins on kuuekordne Prantsusmaa meister, viimatine tiitel pärineb aastast 2009. Käesoleva hooaja UEFA Euroopa liiga kvalifikatsioonis on jõutud play-offi, kus vastaseks Belgia klubi Gent.

