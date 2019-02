Thibaut Courtois: Ronaldo lahkumisest jäi Madridi Reali tühimik, kuid mängijad ei räägi temast

"Mängijad riietusruumis Ronaldost ei räägi," vahendas portaal Goal.com Courtois'i sõnu. "Peamiselt toob ajakirjandus tema nime mängu. Meil on olnud kohtumisi, mille kaotasime, ehkki meil oli kümneid võimalusi värava löömiseks. Samal ajal lööb Ronaldo Torino Juventuse eest kaks väravat mängus ning siis on hea tuua võrdlusi meie seisuga."

"Kui Ronaldo lahkub meeskonnast ja me pole suutnud tema asemele ühte tõelist tippründajat tuua, on selge, et ees ootab keeruline aasta. Tema lahkumisega kaotab meeskond 50 väravat," jätkas Belgia koondislane.

"Me loodame, et Karim Benzema ja Gareth Bale löövad rohkem väravaid, mida nad osaliselt ka teevad. Oleme viimastel nädalatel hakanud paremini mängima. Võitsime klubide MM-i ning oleme jätkuvalt võistlustules nii Hispaania karikasarjas kui Meistrite Liigas," lisas Courtois. "Tõsi on see, et oleme La Ligas Barcelonast 10 punktiga maas, aga neil on olnud ka raskeid kohtumisi, mis nad on võitnud viimase minuti väravast."