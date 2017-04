The Sun: Mourinho tahab suvel ManU-sse Ibrahimovici kõrvale tuua kaks maailmaklassi ründajat

Inglise tabloid The Sun kirjutab, et Manchester Unitedi jalgpalliklubi peatreener Jose Mourinho plaanib suvel meeskonda tuua kaks maailmaklassi ründajat - belglase Romelu Lukaku ja prantslase Antoine Griezmanni.

Ühtlasi tahab ta pikendada koostööd Rootsi ründestaari Zlatan Ibrahimoviciga, mis tähendab, et tekkida võiks uus supertrio.

Taolise kolmiku väljakule paigutamine pole aga kindlasti kerge, sest nii Lukaku (Everton, Inglise liiga suurim väravakütt hetkel), Griezmann (Madridi Atletico, mullu maailma kolme parema jalgpalluri hulka valitu) kui Ibrahimovic on oma koduklubides suurimad väravakütid, nüüd tuleks neil aga hakata liidrirolli omavahel jagama.

Ühtlasi kirjutab The Sun, et 31-aastase Wayne Rooney aeg Manchesteris on lõplikult möödas ja ta võib suvel naasta oma kasvatajaklubi Evertoni ridadesse.