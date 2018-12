TÄNA | Ragnar Klavan taas algrivistuses, Cagliari kohtub nimeka AS Romaga

Cagliari andis enda Twitteri kontol teada ka seekordse matši algrivistuse ning teiste seas jookseb põhikoosseisus väljakule ka hiljuti vigastusest taastunud Klavan.

Cagliari ja AS Roma matš algab kell 19.00.

Turniiritabelis hoiab Cagliari praegu 16 punktiga 13. kohta. AS Roma on samal ajal 20 silmaga seitsmendal positsioonil. Liidrikohal on Torino Juventus 43 punktiga.

Klavan on sel hooajal Serie A-s pidanid praeguseks seitse matši. Pärast vigastuspausi on ta seni mänginud ainult 2. detsembril Frosinone vastu.