Tagasi keskaega? Itaalia tippklubi ultrafännid soovivad osa tribüünist naistele keelata

Nimelt ringles nädalavahetusel hooaja avamängul Lazio fännitribüünil mitteametlik lendleht, mis kehtestas, et teatud osa staadionist on "püha paik", kuhu naistel on sissepääs keelatud.

Flaier keelab "naistel, abikaasadel ja tüdruksõpradel" Lazio fännitribüünil esimesse kümnesse ritta istumast.

"Meie jaoks tähistab tribüüni esiosa püha paika, see on meie jaoks sisuliselt rindejoon. Kuna me ei võta enda sekka naisi, abikaasasid ja tüdruksõpru, kutsume teid üles istuma kümnendast reast ülespoole," seisis kirjas.

"Neile, kes on valinud staadioni alternatiivina muretule ja romantilisele päevale pargis, peaksid valima mõne muu osa tribüünist."

Eelmisel aastal trahviti klubi pärast seda, kui nende toetajad levitasid kleepse, kus kujutati holokausti ohvrit Anne Franki Lazio linnarivaali AS Roma särgis.

Lazio alustas hooaega 1:2 kaotusega Napolile.