Tehingust olla huvitatud Müncheni Bayern, FC Barcelona, Manchester City ja teised Euroopa hiiud.

Saksamaa väljaande Sport Bild andmetel on Bayern teinud Ajax´ile 150 miljoni euro suuruse ostupakkumise. Nii De Jong kui De Ligt on vaatamata noorusele juba kanda kinnitanud ka Hollandi koondises.

Alles hiljaaegu tuli uudis, et Arjen Robben on Bayernist lahkumas. Tundub, et sakslased on varmad võtma ühe hollandlase asemele kaks uue põlvkonna tegijat. Ajaxi esindusmeeskonda kuuluvad De Jong ja De Ligt 2016. aastast.