Suure sisekriisi ohvriks langenud Müncheni Bayern meelitab Jürgen Klopi Liverpoolist endale?

FC Liverpooli peatreenerit Jürgen Kloppi seostatakse ka Müncheni Bayerniga. Foto: Artyom Korotayev, Artyom Korotayev/TASS

Neljapäeval tabas jalgpallimaailma uudis, et Müncheni Bayern on vallandanud peatreeneri Carlo Ancelotti. Esialgu võtab ameti üle Bayerni endine mängumees Willy Sagnol, kuid usutakse, et peagi leitakse sellele kohale siiski uus mees.