Suur tagasitulek on lähedal: Zlatan jõudis Euroopa klubiga kokkuleppele

Raul Ojassaar reporter RUS 34

Zlatan Ibrahimović Galaxy särgis Foto: Kirby Lee, USA TODAY Sports/Scanpix

Viimastel päevadel on üha valjemalt räägitud sellest, et Zlatan Ibrahimović võib Los Angeles Galaxyst tagasi Euroopasse tulla. Väidetavalt on mees käsi löömas oma kunagise koduklubi AC Milaniga.