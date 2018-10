Statistiline analüüs ennustab, et Klavan ja Cagliari kukuvad Serie A-st välja

Kihlveokontori Betsafe'i analüütikud leidsid, et tänavu peaks taaskord Itaalia tšempioniks tulema Juventus, kes edestab Napolit, Romat ja Interit. Täpselt samasugune oli Itaalia esinelik ka eelmisel hooajal.

Kuna ennustatud on kogu tabelit, pakub eestlastele mõistagi huvi see, kuidas läheb Ragnar Klavani koduklubil Cagliaril. Häid uudiseid aga selles vallas ei ole - antud analüüsi järgi kogub Klavani koduklubi hooajaga 33 punkti ning saab sellega 18. koha, kukkudes kõige napimalt uueks hooajaks esiliigasse. Samas on olukord tabeli tagumises otsas tihe - kuigi Cagliarit ennustatakse väljalangejaks, on nende viimases kolmikus lõpetamise tõenäosus alla poole - 38,1%, selgub Betsafe'i jalgpalli ennustusest.

Teised kaks ennustatavat väljalangejat Empoli ja Frosinone tõusid sealjuures alles tänavuseks hooajaks Serie A-sse.

Kogu tabel: