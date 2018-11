Solari: Sergio Ramos on Reali au ja südametunnistus

"Sergio Ramos on aus inimene, ta on nii Madridi Reali kui Hispaania jalgpalli au ja südametunnistus," teatas Solari ja lisas ajakirjanikele: "Ma arvan, et see on teie kohus teda kaitsta. Teie asi on tõde päevavalgele tuua ja see ei tohi olla arvamuse koht."

Peatreeneri sõnul on nädalavahetuse 0:3 kaotus Eibarile tema jaoks ajalugu ning meeskond keskendub vaid homsele Meistrite liiga mängule AS Romaga.

"Analüüsisime seda kaotust ja keskendume nüüd juba Itaalias toimuvale mängule. Kui Madridi Real kukub, tõuseb ta uuesti üles, sest just seetõttu on see maailma edukaim klubi," sõnas Solari.

Real ja Roma jagavad G-alagrupis nelja vooru järel 9 punktiga esikohta. Moskva CSKA-l on kolmandana 4 ja Plzeni Viktorial viimasena 1 punkt.