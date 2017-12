Sõjakas Sergio Ramos püstitas Hispaania liiga antirekordi

Ramos on saanud La Ligas 19 punast kaarti, mis on absoluutne rekord. Varasemalt jagas ta negatiivset kuulsust koos Xavi Aguado ja Pablo Alfaro´ga.

Kehvalt läheb mitte ainult Ramosel vaid Reali meeskonnal tervikuna. Liigatabelis ollakse 28 punktiga alles neljandad, Barcelona (36), Valencia (31) ja Madridi Atletico (30) järel. Viimati oli Realil 14ne mänguga nii vähe punkte koos hooajal 2008/2009.

