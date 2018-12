Sõda Arsenalist lahkuva tähtmängija pärast. Juventusele pakub nüüd konkurentsi Bayern

Ramsey leping Arsenaliga saab suvel läbi ning seni ei ole nõustunud ta seda pikendama. See tähendab, et suvel on võimalik poolkaitsjal Arsenalist tasuta lahkuda. Eelkokkulepet mõne klubiga saab ta sõlmida juba kuus kuud varem.

Suurbritannia meedia teatel on Ramsey jahtimas suurt palgapäeva ja väidetavalt soovib ta nädalatasuna saada 230 000 eurot.

Seni on Ramsey allkirja eelkõige jahtinud Torino Juventus, kes on aastate jooksul endale meelitanud mitmed nimekad vabaagendid. Teiste seas on sääraselt endale saadud Emre Can ja Sami Khedira.

Nüüd on Juventusele tekkinud aga konkurent. Sportsmail kirjutab, et Ramsey allkirja pärast on võitlusesse asunud ka Müncheni Bayern.