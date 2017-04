Skandaalne Saksa klubi kindlustas debüüthooajal pääsme Meistrite liigasse

Alles esimest hooaega Saksamaa jalgpalli Bundesligas mängiv RB Leipzig kindlustas laupäevase 4:0 võidumänguga Freiburgi üle koha selle hooaja esinelikus, mis annab neile järgmiseks hooajaks pääsme Meistrite liigasse.

Lisaks esinelikule on Leipzig tüürimas Müncheni Bayerni järel teisele kohale - viis vooru enne hooaja lõppu jäädakse Bayernist maha kaheksa punktiga, samal ajal edestatakse kolmandal kohal olevat Hoffenheimi juba seitsme silmaga. Teine Saksamaa klassikaline hiiglane Dortmund on Hoffenheimist vaid punkti kaugusel.

Red Bulli klubi Leipzig asutati alles 2009. aastal ning on paljudel Saksamaa jalgpallifännidel pinnuks silmas, kuna vastandub nn "rahvaklubidele" ning on üles ehitatud vaid Red Bulli suurte rahasüstide toel. Meeskonna debüüthooaeg Bundesligas on läinud aga seni üle ootuste suurepäraselt.