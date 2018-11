Skandaal: Pariisi Saint-Germain värbas noormängijaid vastavalt rassilisele sobivusele

Football Leaks'i dokumente lähemalt uurinud väljaanne Mediapart kirjutas, et PSG skaudid on kuuel viimasel aastal pidanud oma raportites ära märkima ka noormängija rassi. Linnuke tuleb teha ühte neljast lahtritest: Aafrika, Vahemere, Prantsuse ja Magrib ehk Põhja-Aafrika.

PSG on väljastanud pressiteate, milles öeldakse, et vastavad blanketid on puhtalt skautide osakonna juhi isiklik algatus ning klubi on algatanud uurimise, selgitamaks välja, kuidas sellised töövõtted on saanud eksisteerida.

Mediapart vaatles ühe noormängija, 2014. aastal Roueni U13 meeskonda kuulnud poolkaitsja Yann Ghobo hindamist. Juhtum sobib hästi illustreerima seda, kuidas üks andekas poiss, kellest võiks sirguda PSG juhtivmängija, jäi klubi valikust välja lihtsalt seepärast, et ta nahavärv polnud sobiv. Aasta hiljem korjas Ghobo üles PSG rivaali Rennes'i noorteakadeemia.

PSG kodumaiste värbamiste juht Marc Westerloppe ütles ühel kohtumisel 2014. aastal, et Pariisis on juba niigi palju Lääne-India ja Aafrika päritolu inimesi ning pole mõtet skautida sellised mängijaid, keda Pariisis juba niigi jalaga segada on. Oma ülevaates olevat ta veel lisanud, et suuna sellisele poliitikale on andnud klubi juhtkond.

Sellise rassilise diskrimineerimisega rikkusid PSG skaudid ka Prantsusmaa seadusi, mis sätestavad, et "isiklike andmete kogumine ja töötlemine, mis sisaldab inimese rassilist või etnilist kuuluvust," on karistatav viieaastase vangistusega ja 300 000-eurose trahviga.