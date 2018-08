Sevilla ähvardab loobuda Hispaania superkarikafinaalist

Hispaania jalgpalliliit teatas laupäeval, et meeskonnad võivad väljakule saata nii palju Euroopa Liidust väljaspoole kuuluvaid pallureid, kui tahavad. Kuid Hispaania kõrgliigas on reegel, et ühegi meeskonna mängu koosseisus ei tohi olla üle kolme palluri, kes pole Euroopa Liidu kodanikud.

Hispaania jalgpalliliit teatas, et otsuse põhjustas see, et nad ei pea Hispaania superkarikafinaali "professionaalseks kohtumiseks".

"Sevilla FC on üllatunud Hispaania jalgpalliliidu avaldusest, mis tuli kõigest 24 tundi enne kohtumist," seisis Sevilla jalgpalliklubi pressiteates. "Sevilla advokaadid hakkavad olukorda uurima ja juhul, kui Barcelona peaks nimetama koosseisu üle kolme Euroopa Liidust väljas oleva mängija, siis annaks see legaalse põhjuse kohtumisest loobuda."

Olukorraga pole rahul ka FC Barcelona peatreener Ernesto Valverde. "Ma ei teagi, mida öelda selle kohta, et superkarikafinaali ei peeta enam professionaalseks kohtumiseks. Hispaania jalgpalliliit oleks võinud otsusest varem hoiatada."

Hispaania superkarikafinaal peaks toimuma täna õhtul. Tegu on iga-aastase finaaliga, kus omavahel lähevad vastamisi Hispaania kõrgliiga ja karikasarja Copa del Rey võitja. Kuna FC Barcelona võitis lõppenud hooajal mõlemad võistlused, pääses superkarikafinaali karikasarja finalist Sevilla.