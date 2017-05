Serie A jalgpallurid hakkavad sel nädalavahetusel streikima?

Itaalia kõrgliiga jalgpallureid kutsutakse algava nädalavahetuse mängude eel streikima - põhjuseks Pescara poolkaitsja Sulley Muntari punane kaart ja sellega kaasnenud mängukeeld, mille põhjustas rassistlik vahejuhtum.

Eelmises voorus läks 32-aastane Muntari mängus Cagliariga vastasfännidega sõnelema, kuna nad ahistasid ghanalast rassistlike hõigetega. Kohtunikule olukorda selgitama läinud Muntari sai aga seepeale hoopis kollase kaardi, mispeale otsustas jahmunud mees platsilt minema jalutada. Vilemehe loata väljakult lahkumine tõi kaasa teise hoiatuse, punase kaardi ja ühematšilise mängukeelu, mida Itaalia jalgpalliliit hoolimata ülemaailmsest kriitikalaviinist siiamaani tühistanud ei ole.

Nüüd soovitatakse Itaalia jalgpalluritel streiki alustada. "Kutsun üles kõiki Itaalias mängivaid pallureid, valgeid ja musti, sealsele jalgpalliliidule selgeks tegema, et selline käitumine on täiesti vastuvõetamatu ning senikaua, kuni mängukeeldu ei tühistata, nemad väljakule ei tule," ütles endine Tottenhami mängija Garth Crooks, kes on tegev ka rahvusvahelise rassismivastase organisatsiooni Kick It Out juures.

Oma seisukoha on selgeks teinud ka Kick It Out ise. "On hämmastav, et Cagliari pääses karistuseta, kuna asjaga olid seotud "vaid 10 fänni". Sellist olukorda ei tohiks enam mitte kunagi lubada."