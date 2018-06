Sergio Ramos vastas kriitikale: Salah vigastas end ise!

Madridi Reali kapteni Sergio Ramose sõnul oli Liverpooli jalgpallur Mohamed Salah Meistrite liiga finaalis saadud vigastuses ise süüdi ja võinuks pärast traumat ka edasi mängida.

Salah vigastas õlaliigest finaalmängu avapoolaja lõpus, kui võitles palli pärast Ramosega ja kukkus õnnetult oma käe peale.

"Tema (Salah) haaras esimesena minu käest ja mina kukkusin hoopis teise külje peale. Vigastada sai hoopis tema teine käsi, aga mulle heideti ette, et ma tegid judoheite!" kurjustas Ramos usutluses hispaanlaste AS-ile.

Ühtlasi avaldas Reali kapten imestust, miks Liverpooli ründaja välja vahetati. "Salah oleks võinud edasi mängida, kui talle oleks teise poolaja eel valuvaigistav süst tehtud. Olen ise sellisel viisil korduvalt mänginud," lisas Ramos.

Keskkaitsja kommenteeris ka süüdistusi, mille kohaselt olevat tema küünarnukilöök põhjustanud Liverpooli väravavahi Loris Kariuse peapõrutuse. "Ta ütles, et mu löök tegi ta oimetuks. Pagan võtaks! Nüüd on puudu vaid see, et Roberto Firmino ütleks, et ta sai külmetuse, sest minu higitilk kukkus tema peale!" sõnas Ramos.



Real võitis Kiievis peetud finaalis Liverpooli 3:1.