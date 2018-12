Sergio Ramos lõpetab esmakordselt aasta Madridi Realis ilma...

32-aastane Ramos sai küll tänavu 32 kollast kaarti, kuid pääses eemaldamisteta. Tasub meenutada, et Reali kapten on Hispaania jalgpalliliigas kõige enam punaseid kaarte saanud mängija - Ramose arvel on neid juba 19.

Kõigi sarjade peale kokku on Ramos Reali eest mängides platsilt minema saadetud juba 24 korda.

Paar päeva tagasi kirjutas Hispaania meedia, et Ramos on ähvardanud Realist lahkuda, kui Madridi tippklubi kavatseb uuesti peatreeneriks palgata Jose Mourinho. Hispaanlane on varem Mourinho käe all mänginud ning nende suhted olid pehmed öeldes jahedad.

Sevilla noorteakakadeemiast sirgunud Ramos esindab Reali alates 2005. aastast ning on neljal korral tulnud nii Meistrite liiga kui Hispaania meistriliiga võitjaks. Hispaania koondisega on Ramos kroonitud nii maailma kui Euroopa meistriks.