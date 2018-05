Seni suurim vihje: Zidane tunnistas, et Neymar ja Ronaldo sobiksid hästi koos Madridi Reali mängima

Neymar ja Cristiano Ronaldo. Foto: Manu Fernandez, AP/Scanpix

Hispaania ajaleht Mundo Deportivo kirjutab, et PSG jalgpallimeeskonna tähtmängija Neymar on liitumas Madridi Realiga. Ajalehe sõnul on Neymar juba tiimikaaslastele rääkinud, et tema karjäär Prantsusmaal jääbki ainult ühe hooaja pikkuseks ja ta naaseb Hispaaniasse.