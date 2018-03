Selgus Venemaa enimtasustatud jalgpallur

Portaal Sports.ru avaldas Venemaa jalgpalli kõrgliigas enim palka saavate mängijate edetabeli. Pingerea koostamisel võeti aluseks nii vutimeeste palgad kui lisaks makstud boonused.

Enimtasustatud mängijaks osutus Peterburi Zenidi argentiinlasest poolkaitsja Leandro Paredes, kelle aastapalk küünib 5 miljoni euroni. Argentiina koondislasele järgnevad horvaadist kaitsemängija Vedran Corluka (Moskva Lokomotiv) ja endine Chelsea mängumees, serblane Branislav Ivanovic (Zenit) vastavalt 4,5 ja 4,1 miljoniga.

Kõrgeima palgaga venelane on samuti Zenidis mängiv Artjom Dzjuba, kes on kuuendal kohal ja saab hooaja eest 3,6 miljonit eurot.

Sports.ru rõhutab, et edetabel on mitteametlik, sest see koostati jalgpalliklubide juhtidelt ja töötajatelt saadud informatsiooni alusel. Kõigi mängijate lepingud on mõistagi konfidentsiaalsed.

