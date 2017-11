"Se queda": Messi sõlmis Barcelonaga uue lepingu

Viimase aasta jooksul korduvalt Barcelonast lahkuda ähvardanud Lionel Messi sõlmis viimaks klubiga uue lepingu, mis hoiab teda Camp Noul kuni 2021. aasta suveni.

Messi senine leping oleks lõppenud juba tuleval suvel, mis tähendas seda, et ilma uue kontrahtita oleks tal olnud juba jaanuarikuus võimalik teiste klubidega suhelda, et suvel Barcelonast ilma üleminekutasuta lahkuda. Asjade sedavõrd ärev kulg oli Barcelona fännid väga ärevaks teinud, kuid tänane uudis on nende jaoks kui kivi südamelt langemine.

Väidetavalt on Messi uue lepingu väljaostuklausliks määratud lausa 700 miljonit eurot!