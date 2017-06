Saladus väljas: Neymar läbis Madridi Realis arstliku läbivaatuse

Madridi Reali jalgpalliklubi president Florentino Perez avaldas, et Brasiilia jalgpallitäht Neymar läbis 2013. aastal nende juures arstliku läbivaatuse ja üleminek oli väga lähedal. Kuid ründaja liitus lõpuks siiski Reali igipõlise rivaali FC Barcelonaga.

"Neymar läbis Madridis meie juures arstliku läbivaatuse. Me küll püüdsime teda enda ridadesse saada, kuid ühel hetkel saime aru, et see pole võimalik ja loobusime," ütles Perez kohalikule raadiojaamale Onda Cero.

Neymar oli 2013. aastal suve kõige kuumem kaup jalgpallimaailmas. Kuid Madrid ei pannud ründaja jaoks reserveeritud raha tagasi panka, vaid ostis maailmarekordilise summa eest Tottenham Hotspursi staarmängija Gareth Bale'i. Praeguseks on rekordi aga ületanud Manchester United, kes maksis Paul Pogba eest 105 miljonit.