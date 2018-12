Saksamaa tippklubi vahetas peatreenerit

Leverkusen asub Bundesligas alles 9. kohal, ehkki viimasest neljast mängust on võidetud kolm, otsustas meeskond Herllichi ametist vabastada.

"Lootsime võimalikult pikalt, et saame jätkata Herllichiga, kuid on selge, et meeskonna areng on seisma jäänud," sõnas Leverkuseni spordidirektor Rudi Voller avalduses.

Peter Bosz on varasemalt juhendanud Amsterdami Ajaxit, kes jõudis tema käe all 2017. aastal Euroopa liiga finaali, kus jäädi alla Manchester Unitedile. Sellele järgnes kuue kuu pikkune ametiaeg Dortmundi Borussia eesotsas.