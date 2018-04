Saksamaa meedia teab, kes on Bayerni uus peatreener - ja tegu on üllatusliku valikuga!

Saksamaa väljaanne Bild teab, kes saab Müncheni Bayerni peatreeneriks uuel hooajal.

Käesolevat jalgpalliaastat alustas Bayern kuulsa Carlo Ancelotti käe all, ent pärast pettumustvalmistavat hooaja algust, täpsemalt öeldes Meistrite liiga alagrupis saadud valusat kaotust Pariisi Saint-Germainilt, otsustati itaallane vallandada. Plindris olnud suurmeeskonda toodi juhendama Jupp Heynckes, mees, kes viis klubi 2013. aastal Meistrite liiga võiduni ning oli sellest ajast saati juba pensionil olnud.

Järgmiseks hooajaks tahab Bayern endale aga nooremat ja motiveeritumat lootsi ning Bildi väitel on selleks 46-aastane horvaat Niko Kovac. Endine Horvaatia koondislane kasvas üles Saksamaal ning on pea kogu elu seal elanud, olles hetkel Bundesliga klubi Frankfurdi Eintrachti peatreener. Varasemalt on Kovac juhendanud ka Horvaatia koondist.