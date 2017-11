Saksamaa klubijalgpalli suurimas duellis jäi peale Müncheni Bayern

Saksamaa klubijalgpalli suurimas duellis tõmbas pikema kõrre Müncheni Bayern, kuid Bundesliga keskses kohtumises alistati võõrsil 3:1 Dortmundi Borussia.

Bayern asus juhtima juba 16. minutil, kui väravani jõudis Arjen Robben. 37. minutil tegi veel skoori Robert Lewandowski ning 67. minutil David Alaba. Dortmundi auvärava lõi 88. minutil Marc Bartra.

Hiljuti peatreenerit vahetanud Bayern on saanud Jupp Heynckesi käe all oma mängu jooksma ning Saksamaa kõrgliigas on tõustud liidrikohale.

Bayernil on tabeliliidrina koos 26 punkti. Teisel kohal on RB Leipzig 22 ja kolmandal Dortmundi Borussia 20 silmaga. Seejuures on Dortmund teeninud viimasest neljast kohtumisest ainult ühe punkti. Ragnar Klavani endine tööandja FC Augsburg hoiab 16 punktiga üheksandat kohta.