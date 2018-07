Saksamaa jalgpalliliidu peale solvunud Mesut Özil lõpetas koondisekarjääri

Londoni Arsenali jalgpalliklubi ning endine Saksamaa koondise poolkaitsja Mesut Özil teatas täna, et lõpetab koondisekarjääri, kuna Saksamaa jalgpalliliit on teda kohtlenud lugupidamatult.

Mesut Özil on kodumaal langenud suure kriitika alla, kuna Saksamaa jäi MM-il alagrupis viimaseks. Lisaks kritiseeriti Mesut Özili ja teist koondislast Ilkay Gündogani, et nad olid nõus kohtuma Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga.

"Selle kohtlemise tõttu, mis on mulle osaks langenud Saksamaa jalgpalliliidu ja ka paljude teiste poolt, ei soovi ma enam Saksamaa koondise särki kanda," teatas Mesut Özil oma Twitteri kontol. "Ma tunnen end soovimatu inimesena ja see kõik, mis olen koondisega saavutanud, on unustatud."

"Pärast pikka mõtlemist pean raske südamega teatama, et ma ei mängi enam Saksamaa koondise eest," lisas Özil. "Minusse suhtutakse rassistlikult ja lugupidamatult."

"Ma kandsin kunagi Saksamaa särki au ja uhkusega, aga enam mitte. Otsus tuli väga raskelt, kuna ma olen alati andnud endast kõik oma meeskonnakaaslastele, treeneritele ja Saksamaa rahvale."