Rumeenia jalgpalli lipulaev viis läbi totra nimemuutuse

Rumeenia jalgpalliajaloo edukaim klubi Bukaresti Steaua on sunnitud nime vahetama ning on nüüd ametlikult FC FCSB.

Kummalise nimevahetuse taga on kohtuvaidlus - nimelt on Steaua jalgpalliklubi ülejäänud suurest spordiklubist juba peaaegu 20 aastat eraldi tegutsenud, kuid nüüd on ülejäänud armeeklubi otsustanud, et vutimeestel Steaua nimele ja sümboolikale õigust ei ole, samuti tahab Rumeenia kaitseministeeriumile kuuluv spordiühendus oma jalgpalliosakonna taastada.

Seetõttu otsustaski vutiklubi märtsi lõpus asja ametlikuks teha ning senine klubi täisnimi "SC Fotbal Club Steaua București SA" on edaspidi "SC Fotbal Club FCSB SA". Lühendid eestikeelselt lahti kirjutades tähendaks see sisuliselt "Spordiklubi jalgpalliklubi jalgpalliklubi SB".

Jalgpalliklubi omanikud loodavad aga, et vaidlused saavad varsti soodsa lahenduse ning vana nimi taastatakse.

1986. aastal tuli Steaua esimese idabloki meeskonnana Meistrite liiga eelkäija Euroopa meistrite karika võitjaks.