Ronaldot ootab Messi saatus? Portugallast kahtlustatakse ulatuslikus maksupettuses

Hispaania maksuamet usub, et Madridi Reali jalgpalliklubi staarründaja Cristiano Ronaldo on aastatel 2011-2014 maksmata jätnud makse 8 miljoni euro ulatuses.

Hispaania raadiokanali Cadena Seri andmetel on maksuvõlg tekkinud seoses Ronaldo reklaamiõiguste müügiga. Maksuametnikud pole aga veel otsustanud, kas mängija suhtes tuleks alustada kriminaalmenetlust või mitte. Leebem variant oleks küsimus lahendada haldusmenetluses.

Väidetavalt peitis Ronaldo oma reklaamiõiguste tulusid Neitsisaartel, kuid kooskõlastas selle 2014. aastal Hispaania maksuametiga. Tol aastal tasus ta Hispaania riigile makse 6 miljoni ulatuses.

Uus uurimine on algatatud aga seetõttu, et ametnike arvates tulnuks tal samasugune kooskõlastus saada kõikideks Hispaanias mängitud aastateks või tagantjärele ka eelmiste aastate maksud ära maksta. Kriminaaluurimisest võib portugallase päästa just maksuametnikega koostöö tegemine ning fakt, et ta pole oma tegevust kunagi varjanud.

Samas kahtlustatakse, et Ronaldo reklaamiõigusi tuleks käsitleda kui autoritasusid, millele rakendub kõrgem maksumäär. Selle möödalaskmise tõttu peaks osade ametnike sõnul mängijat siiski kriminaalkorras karistama.

Hispaania maksuamet on viimastel aastatel pihtide vahele võtnud mitmeid tippjalgpallureid. Alles täna jättis Hispaania ülemkohus jõusse Barcelona ründajale Lionel Messile eelmisel suvel määratud 21-kuulise tingimisi vanglakaristuse. Argentiinlane oli eemale hiilinud 4,1 miljoni euro ulatuses maksude tasumisest.