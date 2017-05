Ronaldost sai Euroopa tippliigade kõigi aegade parim, Real jõudis tiitli lävele

Hispaania kõrgliigas sai tähtsa võidu kirja Real Madrid, kes alistas kolmapäeva õhtul võõrsil Celta Vigo 4:1 ning jõudis tiitlist vaid ühe punkti kaugusele.

Juba teise poolaja alguseks Cristiano Ronaldo väravatest 2:0 juhtima asunud Real edu käest ei andnud - kuigi rootslane John Guidetti vähendas 69. minutil vahe minimaalseks, tegi juba loetud sekundite pärast teisel pool platsi skoori Karim Benzema, mängu lõpus sai jala valgeks ka Toni Kroos.

Ronaldo kaks tabamust viisid ta ühtlasi ka järjekordse suure verstapostini: nimelt sai temast Euroopa viie klassikalise tippliiga (Inglismaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa) kõigi aegade kõige resultatiivsem mängija. Seni hoidis seda tiitlit 60-ndatel ja 70-ndatel säranud inglane Jimmy Greaves 528 mängus löödud 366 väravaga, Ronaldo jõudis nüüd aga 460 mänguga 367 tabamuseni.

Hispaania kõrgliiga tabelis on Reali edu üks voor enne meistrivõistluse lõppu Barcelona ees kolm silma, mis tähendab, et viimases kohtumises Malaga vastu piisab Realile tiitli kindlustamiseks ka viigist.

Alates 2009. aastast Realis palliva Ronaldo jaoks oleks tegu alles teise Hispaania tiitliga - esimese võitis mees 2012. aastal.