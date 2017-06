Ronaldo vihjas jälle Manchesteri naasmisele

Jalgpalli Meistrite liiga finaali eel andis Cristiano Ronaldo järjekordse intervjuu, kus mainis igatsust endise koduklubi Manchester Unitedi vastu.

Ründeässale on viimasel ajal pinnuks silmas olnud Madridi Reali toetajate käitumine. Nimelt ei meeldi portugallasele, et kodufännid pidevalt talle vilistavad.

"Ma veetsin palju aastaid Manchester Unitedis ja see ei juhtunud minuga kordagi. Mulle ei meeldi selline käitumine ja see pole normaalne, et nad vilistavad sulle sinu enda kodustaadionil. Mulle lihtsalt ei meeldi see," sõnas Reali eest 285 väravat löönud väravakütt.

Portugallane kurtis ka selle üle, et fännid keeravad talle selja just siis, kui neid vajatakse. "Kui sul on rasked ajad, siis sa vajad just toetust väljaspoolt. Kuid vahest ma ei tunne seda siin mängides."

"Ma olen väga õnnelik Hispaanias, kuid loomulikult igatsen Inglismaad, sest on võimatu kustutada mälestusi, mis ma sealt sain," lisas ta.

Ronaldo sõlmis eelmise aasta lõpus uue viieaastase lepingu Hispaania meistritega ja on lubanud Realis mängida kuni 41. eluaastani.