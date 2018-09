Ronaldo vastas vägistamissüüdistusele: see on valeuudis!

"See, mida minust täna räägiti, on valeuudis," sõnas Ronaldo oma Instragrami konto vahendusel. "Nad tahavad minu nime abil ennast reklaamida. See on täiesti normaalne."

"Nad tahavad minu nime öeldes kuulsust koguda, kuid see on osa tööst. Ma olen õnnelik inimene ja kõik on hästi."

Skandaal Ronaldo ümber lahvatas sel nädalal, kui 33-aastane Mayorga väitis, et Ronaldo vägistas teda 2009. aastal Las Vegase hotellis. Väidetavalt jõudsid Ronaldo ja Mayorga 2010. aastal kohtuvälisele kokkuleppele, kui portugallane maksis talle 375 000 dollarit, et Mayorga juhtunust vaikiks.

Ronaldo esindajad on lubanud Saksamaa ajalehe Der Spiegeli valesüüdistuste eest kohtusse anda. "Spiegeli artikkel rikub meie kliendi Cristiano Ronaldo eraelulisi õigusi eriti räigel viisil. Me esitame Der Spiegeli vastu hagi ja nõuame, et ajaleht kompenseeriks meie kliendile uudise avaldamisega tekitatud moraalse kahju," teatas Ronaldo esindaja dr. Christian Schertz.