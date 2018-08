Ronaldo: Realist Juventusesse siirdumine oli lihtne otsus

"See on suurepärane klubi," sõnas ta intervjuus JuventusTV-le. "Kui olin väike laps, vaatasin alati seda klubi ja lootsin, et saan ühel päeval nende eest mängida. Nüüd olengi siin, ühes maailma suuremas klubis. See oli lihtne otsus. Olen õnnelik."

Portugallase sõnul ei olnud tal kindlat hetke, mil Realist lahkumise kasuks otsustas. "Aastate jooksul mängisime Juventuse vastu palju kordi ja iga kord tundsin, kuidas Itaalia fännidele Cristiano meeldib."

Eelmisel hooajal lõi Ronaldo Meistrite liigas Juventuse vastu veerandfinaalis fenomenaalse värava, tehes võõrsilmängus skoori käärlöögist. 33-aastase mehe sõnul oli suure otsuse juures suur roll ka sellel tabamusel.

"See oli uskumatu, mäletan sellest iga hetke. Sellises mängus selline värav ja kogu staadion aplodeerib sulle. See oli uskumatu tunne. Mulle meeldis see klubi sellest hetkest alates veel rohkem."