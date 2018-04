Ronaldo puudumine ei häiri: Madridi Real noppis võidu

Madridi Reali jalgpalliklubi peatreener Zinedine Zidane andis oma tähtmängijale Cristiano Ronaldole teisipäevase Meistrite liiga poolfinaali eel puhkust. Reali see suurt ei morjendanud ja Hispaania liigas alistati koduväljakul 2:1 Leganes.

Real asus 8. minutil Gareth Bale'i tabamusest juhtima ning 45. minutil suurendas nende eduseisu Borja Mayoral. Külaliste auvärava lõi 66. minutil Darko Brašanac.

Reali poolel said puhkepäeva veel Sergio Ramos, Raphael Varane, Kaylor Navas, Luka Modric ja Marcelo. Toni Kroos sekkus teisel poolajal vahetusest.

Real on turniiritabelis 71 punktiga kolmas. Liidriks on FC Barcelona 83-ga ja teist kohta hoiab Madridi Atletico 72-ga. Neljas on Valencia 66 silmaga.