Ronaldo põhjendas Realist lahkumist: president suhtus minusse kui äripartnerisse

"Viimastel aastatel suhtumine minusse muutus. Reali klubi, eriti aga president (Florentino Perez - toim), ei kohelnud mind enam samamoodi. Kui esimesel viiel aastal tundsin end Realis "Cristiano Ronaldona", siis hiljem märksa vähem. Tundsin, et ma pole nende arvates enam asendamatu," rääkis Ronaldo Hispaania meediale.

"Florentino Perez suhtus minusse kui äripartnerisse. Tema sõnad ei tulnud kunagi südamest. Vahepeal kirjutati uudistes, et palusin luba Realist lahkuda. See oli osaliselt tõsi, kuid tõde oli ka see, et mul oli tunne, et nad ei hoia mind kinni. Kui oleksin vaid rahale mõelnud, oleksin läinud Hiinasse, kus teeniksin täna neli kuni viis korda rohkem kui Juventuses. Aga Juventus tahtis mind kogu südamest," lisas Ronaldo.