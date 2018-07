Ronaldo ongi lahkumas? Madridi Real lõpetas portugallase nimega särkide trükkimise

Cristiano Ronaldo lahkumine Madridi Realist muutub üha kindlamaks. Hispaania meedia kirjutab, et Real on käskinud Ronaldo nimega mängusärkide valmistamise lõpetada.

Madridi Real on andnud korralduse, et poed võivad Reali särgile Ronaldo nime trükkida vaid juhul, kui klient seda nõuab ja särgi kohe ära ostab.

Itaalia meedia kirjutab samal ajal, et Ronaldo üleminek Torino Juventusesse on nüüd vaid päevade küsimus. Väidetavalt on 33-aastane portugallane jõudnud Juventusega isikliku lepingu osas juba kokkuleppele ning hakkab teenima 30 miljonit eurot hooaja eest. Juventus on pakkunud talle kontrahti kuni 2022. aasta suveni.

Juventus on teinud Realile Ronaldo eest 100 miljoni eurose pakkumise, kuid Madridi tippklubi pole seda veel heaks kiitnud. Reali president Florentino Perez võib sellele heakskiidu anda teisipäeval, kui toimub klubi juhtkonna koosolek.

Reali jalgpallur Luka Modric avaldas aga eilse Horvaatia-Venemaa mängu järel arvamust, et Ronaldo ei vaheta meeskonda. "Mina usun, et ta jääb Reali. Ma ei kujuta teda üheski teises meeskonnas ette. Ma väga loodan, et ta jääb, sest ta on maailma parim jalgpallur," sõnas Modric ajakirjanikele.