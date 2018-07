Ronaldo on juba meditsiinilise testi läbinud ja Juventusega lepingu allkirjastanud?

Itaalia ja Hispaania meedias on jätkuvalt kuum teema Cristiano Ronaldo võimalik klubivahetus. Aina enam kirjutatakse, et Ronaldo vahetab sel suvel Madridi Reali särgi Torino Juventuse oma vastu.

Esmalt teatas ajaleht Marca täna hommikul, et Reali poolt mängija eest küsitav 100 miljonit eurot Ronaldo jaoks solvav ja seetõttu soovibki portugallane Madridist lahkuda.

Teadupärast on Cristiano Ronaldo palgasoov suur ning Torino Juventuse rahalised võimalused ei ole võrreldavad näiteks Reali, FC Barcelona, PSG või Manchester City'ga. Seega huvitab maailma, kuidas Juventus saaks tehingu tehtud. Väidetavalt tuleb Ronaldo eest maksta 100 miljonit eurot ning plaanis on sõlmida nelja aasta pikkune leping koguväärtusega 120 miljonit eurot.

Itaalia meedia kirjutab, et ainult praeguste spekulatsioonide tõttu on Juventuse aktsia tõusnud 7,27 protsenti. Loomulikult tõuseks Ronaldo liitumise korral mühinal Juventuse mängusärkide ja fänninänni müük. Kõike kokku pannes on Ronaldo soetamine Juventuse jaoks üsnagi võimalik.