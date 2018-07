Ronaldo: ma lahkun, aga Madridi Real jääb alati minu südamesse

Madridi Realist Torino Juventusse siirdunud Portugali jalgpallitäht Cristiano Ronaldo avaldas Reali koduleheküljel avaliku pöördumise, kus tänas nii Hispaania tippklubi kui Hispaania jalgpalliliigat üheksa suurepärase aasta eest.

"Need aastad Madridi Realis ja Madridi linnas on olnud arvatavasti minu elu ilusaimad," kirjutas Ronaldo. "Tunnen selle klubi, fännide ja linna vastu tohutut tänulikkust. Sellele vaatamata tunnen, et on saabunud aeg oma elus uue lehekülje pööramiseks ja seetõttu ma palusin, et klubi võtaks minu lahkumissoovi vastu."

"Need on olnud üheksa hiilgavat aastat. Kuigi Real on väga nõudlik koht jalgpalli mängimiseks, ei unusta ma iial, et sain siin oma mängu täiesti unikaalsel moel nautida. Mul on olnud fantastilised meeskonnakaaslased nii vutimurul kui riietusruumis, mind on toetanud suurepärased fännid. Madridi Real vallutas minu ja mu perekonna südame ning seetõttu tahan tänada kõiki - presidenti, direktoreid, kolleege, treenereid, arste, füsioterapeute, imelisi töötajaid, kes kõik õlitatult tööle panid ja olid väga pühendunud," jätkas ründetäht.