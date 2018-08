Ronaldo liitumine on tõstnud Juventuse mängude piletihinnad kahekordseks

Toimetas Meelis Naudi RUS

Cristiano Ronaldo perega Itaalias Foto: Instagram

Portugali jalgpallitähe Cristiano Ronaldo liitumine Torino Juventusega on toonud Serie A-s kaasa märkimisväärse piletihindade tõusu. Eeskätt puudutab see just Juventuse mänge.