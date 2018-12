Ronaldo kutsus Messit enda juurde Serie A-sse

Ajalehe Gazzetta dello Sport küsimusele, kas ta igatseb Messit, vastas 2008., 2013., 2014. 2016. ja 2017. aasta Ballon d'Or'i võitja: "Ei, aga võibolla tema igatseb mind. Ma olen mänginud Inglismaal, Hispaanias, Itaalias, Portugalis, aga tema on ikka Hispaanias."

"Võta vastu uus väljakutse, nagu mina tegin! Aga kui ta on seal õnnelik, siis ma austan teda. Ta on fantastiline mängija ja tore poiss, aga ma ei igatse siin midagi. See on mu uus elu ja ma olen õnnelik," lisas ta.

Sel suvel rohkem kui 100 miljoni euroga Juventusesse ostetud Ronaldol paluti võrrelda elu Madridis ja Torinos. "Poleks aus vaid mõned erinevused välja tuua, aga ma võin öelda, et see on parim seltskond, kellega ma kunagi olen mänginud," kiitis ta tiimikaaslasi.

"Oleme siin tiim. Mujal on alati keegi end suuremana tundnud, aga siin on kõik ühel joonel, nad on alandlikud ja tahavad võita. Kui Dybala või Mandžukic ei saa märki maha, on nad ikka õnnelikud ja naeratavad. Minu jaoks on see ilus asi. Madridis olid inimesed samuti tagasihoidlikud, aga siin on nad seda veelgi enam. See on rohkem nagu perekond."