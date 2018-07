Ronaldo kohtus Kreekas Juventuse presidendiga

Portugali jalgpallitähe Cristiano Ronaldo üleminek Madridi Realist Torino Juventusse muutub üha tõenäolisemaks. Täna kohtus 33-aastane Ronaldo Kreekas Juventuse presidendiga.

Juventuse president Andrea Agnelli saabus täna Kreekasse Kalamatale, kus Ronaldo hetkel oma perega puhkab. Kokkusaamine toimus Ronaldo hotellis, kirjutab Itaalia meedia.

Viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Ronaldo üleminek Juventusse peaks kõigi eelduste kohaselt aset leidma sel nädalal. Itaalia meistermeeskond on portugallasega isikliku lepingu tingimused juba kokku leppinud - Ronaldole on pakutud nelja aasta pikkuse kontrahti eest 120 miljonit eurot. Seejuures suure osa sellest palgarahast on valmis maksma Juventuse suurtoetaja Fiat.

Esmaspäeval võttis Ronaldo teemal sõna ka Juventuse legendaarne eksväravavaht Gianluigi Buffon, kes liitus suvel PSG-ga. Buffon sõnas Sky Sportsile: "Ma poleks üllatunud, kui Ronaldo kolib Juventussse. See teeks mind väga õnnelikuks, sest just seda Juventus vajab, et fännidele pakkuda uusi iidoleid, keda imetleda."

Ronaldo lõi käimasoleval MMil neli väravat, kuid valitsev Euroopa meister Portugal langes välja juba kaheksandikfinaalis, kus kaotati Uruguayle.