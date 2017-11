Ronaldo ja Benzema on Hispaania liiga kõige halvem ründeduo! Tippsarjades on kehvem ainult Itaalia liiga peksupoiss

Nii Ronaldo kui ka Benzema on sel hooajal löönud Hispaania liigas mõlemad ainult ühe värava. Sellise resultatiivsusega ongi nad Hispaania kõrgliiga kõige kehvem ründeduo.

Kui võtta luubi alla aga kõik Euroopa viis suurliigat, siis leiab ühe meeskonna, kus on kehvem ründeduo ning selleks on Itaalia kõrgliigas seni kõik 13 kohtumist kaotanud Benevento.

Kui vaadata aga teisi Euroopa suurklubisid, siis väravaid tuleb ründajatelt ikka rohkem. PSG esiduo ehk Edinson Cavani ja Neymar on löönud Prantsusmaa kõrgliigas kokku 22 väravat. Lyoni ründajad Nabil Fekir ja Mariano aga 20. Lionel Messi ja Luis Suareze number FC Barcelona särgis on 17.

Hispaania kõrgliigas hoiab Real praegu 24 punktiga kolmandat kohta. Kehvema väravate vahe juures on Madridi Atletico 24 silmaga neljas. Tabeliliider on FC Barcelona 34 punktiga. Teine on Valencia 30ga.

According to Marca, only Benevento (last-place in Serie A) have a worse goal haul from attacking duos in Europe’s big 5 leagues than Real Madrid!

Ronaldo - 1 Goal

Benzema - 1 Goal pic.twitter.com/QWdHbHYBOA