Ronaldo eitab maksudest kõrvale hiilimist

Hispaania võimudelt maksupettuse süüdistuse saanud Cristiano Ronaldo on oma esindajate vahendusel öelnud, et pole oma karjääri jooksul kunagi maksude maksmisest kõrvale hiilinud.

Hispaania proukratuur süüdistab Portugali jalgpallikoondise ja Madridi Reali ründajat 14,7 miljoni euro ulatuses reklaamiõiguste tulude pealt maksude maksmata jätmises aastatel 2011-2014, kasutades selleks 2010. aastal loodud keerulist ärimudelit.

"Mingit maksudest hoidumise skeemi pole. Tulude peitmist või peitmise soovi pole kunagi olnud," teatas Ronaldot esindav agentuur Gestifute pressiteates, vahendab Daily Mail.

Gestifute on valmis avaldama dokumendid, mis tõestavad, et Ronaldo kasutas rahade liigutamisel firmasid, mida ta omas juba Manchester Unitedi aegadest saadik ning Briti ja Hispaania maksuametnikud on sellest kogu aeg teadlikud olnud.