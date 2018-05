Ronaldo ei tähistanud El Clasico väravat Fergusoni pärast

Kõik me teame Cristiano Ronaldo kuulsat väravatähistamisliigutust - hüpe õhku, käed ülevalt läbi, jalad risti lahti ja rusikas käed kõrvale! Rituaali juurde käib veel võimas sõjahüüd "Huuu!".

Ja nii on see praktiliselt iga kord, olgu seis kas 1:0 või 5:0. Pühapäeval toimunud El Clasicol, kus Madridi Reali ründestaar lõi Barcelonale 1:1 viigivärava, jäi portugallane aga vaoshoituks. Tänaseks on selgunud, miks ta seda väravat ei tähistanud.

"Kuidas ma saan rõõmustada, kui mees, kes õpetas mind jalgpalli mängima, võitleb haiglas elu eest?" ütles Ronaldo, viidates laupäeval insuldi saanud ja operatsioonile viidud Sir Alex Fergusonile.

Ferguson oli mees, kes Ronaldo 2003. aastal Lissaboni Sportingust Manchester Unitedisse tõi, veendes klubi, et see 18-aastane teismeline on väärt 14 miljonit eurot. Aastatega sai Fergusonist Ronaldo jaoks isakuju ning mehed on head sõbrad siiamaani.

