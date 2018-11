Ronaldo avaldas, mis ta punase kaardi saanud Higuainile ütles

Ronaldo avaldas kohtumise järel Sky Sport Italiale, mis ta endise klubikaaslase punase kaardi järel Higuainile ütles.

"Palusin tal maha rahuneda, sest teda ähvardas veelgi raskem karistus. Ta ei teinud ju tegelikult midagi erilist, lihtsalt oli kaotuse tõttu ärritunud. See on mõistetav ja ma loodan, et teda väga karmilt ei karistata," sõnas Ronaldo.

Milani peatreener Gennaro Gattuso palus kohtumise järel Higuainilt, et ta kohtunikega vaidlemise eest vabandaks. "Ma tõesti loodan, et Pipita [Higuain] võtab end kokku ja vabandab kohtunike ees."

Juventus jõudis eilse võiduga uue Serie A rekordini - ükski klubi pole varem hooaja esimese 12 mänguga jõudnud 34 punktini.